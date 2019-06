Il consigliere comunale delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino spiega come avverranno le operazioni di sbarco: la nave Cigala Fulgosi ha concluso le operazioni di attracco per le 8,40. Successivamente, medici e Polizia a bordo per i primi controlli. Poi i migranti sbarcheranno a gruppi di 20, seguiranno altri controlli sanitari e la possibilità di mangiare. Dopodiché, arriveranno i pullman che li porteranno in 5 Paesi UE e in Vaticano.