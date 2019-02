Prove di distruzione: cinque tonnellate giù dal ponte Morandi | Video

Per valutare le caratteristiche del terreno sottostante, in vista dell’abbattimento della Pila 8, martedì 26 febbraio un new jersey è stato fatto cadere dall’impalcato. La misurazione dell'onda d'urto è stata eseguita utilizzando cinque vibrometri disposti a distanze scalate alla verticale d'impatto