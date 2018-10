Ponte sul Polcevera, ecco il progetto di Autostrade | Video

Aspi svela i dettagli sul viadotto pensato per prendere il posto del Morandi con un video condiviso anche sui social network.

Il nuovo ponte è composto da sei piloni a forma di V e due a forma di I che sostengono l’impalcato, una costruzione dalle linee classiche lunga 1.054 metri che passa sopra il Polcevera.

Il nuovo ponte immaginato da Aspi ha 9 campate, travi poggiate in acciaio e soletta in calcestruzzo e piloni larghe 40 metri nel punto più alto. Il disegno ricalca in maniera più semplice il disegno donato da Renzo Piano, con pannelli fonoassorbenti e lampioni allineati su tutto il km di lunghezza che raggiungono i 20 metri d’altezza con estremità sferica. Sopratutto, il ponte progettato da Autostrade è costruibile in 9 mesi, così come già confermato dall’amministratore delegato Giovanni Castellucci: il progetto è già stato consegnato al sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci.