Commemorazione vittime Morandi, le lacrime della giovane volontaria sul palco. Video

Lunghi applausi per i rappresentanti dei tanti volontari che hanno dato una mano a gestire l’emergenza: «Sembrava uno scherzo, quando abbiamo ricevuto le prime segnalazioni. Poi siamo arrivati e ci è sembrato uno spettacolo surreale, assurdo. Siamo corsi tutti, ognuno con la propria divisa, verso le macerie, cercando di fare quello che abbiamo scelto come passione, cioè essere utili in caso di bisogno - ha detto commuovendosi una giovane volontaria - Tra le macerie c'era incastrata una ragazza, tra le lamiere della sua auto, siamo accorsi tutti guidati dalle sue urla, abbiamo cercato di fare il possibile e l'abbiamo estratta dalle macerie: era ferita, urlava, ma in quel momento le sue urla erano la cosa più bella che potevamo sentire perché era viva. Abbiamo cercato di fare il possibile spingendoci anche oltre le nostre forze. Fare il volontario è questo: scegliere di aiutare gli altri, mettendo il nostro sapere e la nostra volontà e le energie a disposizione di chi ha più necessità. Fare il volontario è avere speranza, e speriamo di averne donata un po' anche a voi».