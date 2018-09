La gente è uscita dalle case e dagli uffici per osservare il minuto di silenzio per strada.

Lo scenario più commovente a Certosa, con cittadini e sfollati che si tenevano per mano. 43 rintocchi di campana tibetana per ricordare le 43 vittime, e poi il silenzio. Alla fine, 43 palloncini sono stati liberati in cielo.

La diretta della giornata.