Metro, banchina di Brin "invasa" dai passeggeri

Nel video girato da Solange Leon si può notare l'affollamento della fermata in un pomeriggio infrasettimanale: alle 15 di una giornata in cui le scuole ancora non sono iniziate i convogli sono strapieni e la banchina affollatissima. E sale la preoccupazione in vista della partenza delle lezioni, quando centinaia di studenti dei licei della Valpolcevera e delle zone limitrofe a quella rossa dovranno utilizzare la metro per raggiungere gli istituti.