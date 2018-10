Tutto è fuori controllo: il ritorno dei Meganoidi. Video

Sono tornati i Meganoidi, non quelli di Daitarn III, ma quelli famosi per "Supereroi contro la Municipale" e "Zeta Reticoli". A distanza di sei anni dall'ultimo album ("Welcome in disagio") la band originaria di Genova presenta il nuovo "Delirio Experience" all'interno del quale si può ascoltare il singolo "Tutto è fuori controllo". La videoclip è stata girata a Genova tra centro, centro storico e vicoli, e ha come protagonista Daniele Ronchetti, alias Gabri Gabra, comico noto per le sue esperienze a Colorado che negli ultimi anni conduce la trasmissione "Blab Live" su Sportitalia e collabora con "Le Iene".