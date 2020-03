VIDEO | Maurizio Lastrico show: in coda al supermercato s'improvvisa poeta

Il comico genovese Maurizio Lastrisco è stato il protagonista di uno sketch improvvisato mentre si trovava in coda davanti a un supermercato di Piccapietra: tra rasoi e lettiera per il gatto, ha letto la lista della spesa come fosse un poema epico, suscitando curiosità e divertimento tra le altre persone in coda.

