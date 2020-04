VIDEO | Maurizio Lastrico, nuovo show "da quarantena": omaggio ai single sotto la doccia

In tempi di epidemia di coronavirus ha ormai abituato i fan alle performance “live” e improvvisate nei luoghi più improbabili, dalla coda per il supermercato all’autobus, e stavolta Maurizio Lastrico ha scelto come palcoscenico… la doccia.

L’attore e comico genovese ha regalato un nuovo show condiviso su Facebook in cui si cimenta in terzine in omaggio ai single: il testo, scritto con Andrea Possa e Matteo Monforte, è un ironico tentativo di "esorcizzare l'astinenza forzata" in questo periodo di isolamento e quarantena.