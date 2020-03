VIDEO | L'ironia amara di Crozza: «Operatori sanitari eroi, curano tutti, anche quelli che non pagano le tasse»

Il comico genovese Maurizio Crozza è intervenuto durante la puntata speciale di "Sono le venti" sul canale Nove. Ospite del giornalista Peter Gomez per parlare del coronavirus, Crozza (nel video disponibile sotto l'articolo) si è lasciato andare a un monologo ricco di satira tagliente per far ridere ma anche riflettere.

Il comico ha parlato in videochiamata da casa sua a Genova: «Non si può più fare niente, solo jogging. Qui a Genova ci sono degli anziani che si sono fatti il logo della Nike sulle ciabatte solo per poter fare due passi. E chi non finge di fare jogging è sul balcone che canta l'Inno d'Italia. Ma non lo fanno tutto, si fermano prima, quando arrivano a "siam pronti alla..." spariscono in casa e si sente solo la tapparella che si chiude».

Crozza ha poi detto: «Un pensiero va a tutti gli operatori sanitari che si fanno un mazzo a capanna tutti i giorni, che rischiano la vita per curarci. Supereroi, altro che Spiderman e Hulk. Io fossi la Marvel a Natale farei uscire "I fantastici Asl" tratto da una storia vera, perché dopo 20 anni di tagli alla sanità, nel momento del bisogno i nostri eroi sono lì, senza orario, senza risparmiarsi, per salvare tutti noi. Tutti, anche quelli che non pagano le tasse. È questo il bello della sanità pubblica, che cura tutti. Stai male? Sei povero? Sei ricco? Eccomi. Sei in regola con l'Irpef? Non sai cos'è un F24? Eccomi. La sanità pubblica non guarda il 730, guarda se hai 37,5. È quasi un paradosso, il nostro servizio sanitario è molto migliore di noi. Adesso mi rivolgo a voi, amici evasori asintomatici che magari scrivete anche #andràtuttobene. Quando andrà tutto bene davvero ricordatevi di scrivere anche #andràtuttoalcommercialista».

