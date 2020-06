VIDEO | Maturità 2020, al Cassini spunta Maurizio Lastrico: «In bocca la lupo in terzine»

Maturità decisamente fuori dall’ordinario per i ragazzi che mercoledì si sono presentati nei rispettivi licei, e forse anche per la particolarità (e la difficoltà) degli esami in tempi di coronavirus, Maurizio Lastrico ha deciso di fare una sorpresa agli studenti.

Il comico e attore genovese, che negli ultimi mesi ha spesso condiviso dirette su Facebook delle sue “performance a cielo aperto”, si è presentato davanti al liceo Cassini per recitare un componimento in terzine “a sostegno dei maturandi ricordando la mia carriera studentesca. In retro balena a tutti”, ha spiegato Lastrico davanti ad alcuni ragazzi sorridenti.

Un in bocca al lupo particolare, come particolare è questa sessione d’esami, tra mascherine, guanti e distanziamento.