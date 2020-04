VIDEO | Maturità 2020, i consigli della dirigente del D'Oria: «Ragazzi, ci mancate»

Confermando che il ritorno sui banchi, per tutti gli studenti, è ormai rimandato a settembre, il premier Conte in relazione alla Maturità 2020 ha anticipato che «lavoriamo anche sugli esami del secondo ciclo in presenza. Siamo convinti di poterli garantire in sicurezza, il comitato tecnico-scientifico ci ha dato il via libera. In queste settimane il governo non ha mai smesso di pensare alla scuola, e non lo farà mai».

I maturandi si devono quindi preparare a presentarsi fisicamente davanti alla commissione d’esame, per quello che si preannuncia un colloquio più approfondito rispetto a quello “tradizionale”, finalizzato non solo ad accertare il grado di preparazione, ma anche a gratificare chi da anni si prepara a un momento storico, non solo dal punto di vista dell’apprendimento, ma anche della crescita personale.

A Genova si stanno preparando non solo gli studenti, ma anche docenti e dirigenti scolastici: ne abbiamo parlato con la dirigente del liceo classico D’Oria, Mariaurelia Viotti