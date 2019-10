Luca Carboni è salito sul tetto del padiglione Maragliano dell'ospedale San Martino per registrare un video di 'Ci vuole un fisico bestiale' insieme a una band composta da medici per ricordare al pubblico che la prevenzione è l'arma più affilata per combattere i problemi cardio-vascolari.

«Perché hanno scelto noi? - dicono dal San Martino -. Perché a prescindere dai suggestivi scorci che il San Martino regala, il nostro ospedale è un'eccellenza a livello nazionale in campo cardiologico».