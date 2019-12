L'invito dei vigili del fuoco a non accendere 'lanterne cinesi'. Video

I vigili del fuoco invitano a non accendere 'lanterne cinesi' per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. «Se pensate di utilizzarle - dicono i vigili del fuoco -, lo farete mettendo in pericolo la sicurezza di molte persone inconsapevoli. La lanterna, quando perderà quota, potrebbe finire in un giardino privato, in un bosco, su auto o moto parcheggiate, sul balcone di una abitazione e innescare incendi, e molti episodi passati lo confermano».

«Non vi diciamo solo di festeggiare responsabilmente, ma che la vostra festa non sia la disperazione di altri», concludono i vigili del fuoco.