Una volante si precipita sul posto dopo il crollo di ponte Morandi. Video

Video inedito del giorno del crollo di ponte Morandi. Una volante in servizio in centro città riceve la segnalazione e si precipita sul luogo del disastro. Le informazioni sono ancora sommarie, ma si comincia a intuire l'entità della tragedia. Chi guida non perde la calma e si mette a disposizione della centrale operativa, raggiungendo in pochi minuti via Perlasca.

Il video è stato diffuso dalla pagina Facebook Puntato, l'App degli operatori di polizia.