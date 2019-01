La tragedia martedì mattina in via Erzelli, sotto la rampa che porta all'autostrada. Vittima un senzatetto che spesso trovava rifugio nel container abbandonato nell'area di proprietà di una società di Autostrade: i Vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio, e una densa colonna di fumo nero era chiaramente visibile anche da lontano.