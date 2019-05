Fiamme in cucina, i residenti scappano sul terrazzo: salvati dai vigili del fuoco

Il rogo è partito in un appartamento di un palazzo di via Imperia, zona Brignole, intorno alle 20 di sabato sera. Sul posto i vigili del fuoco di Genova Est, che hanno portato in salvo i due inquilini che si erano rifugiati sul terrazzo dopo avere spento la cucina a gas con un estintore.

Visto il fumo e la polvere, per assicurarsi che la situazione fosse sotto controllo i vigili del fuoco hanno fatto indossare ai due residenti il cappuccio ad aria e li hanno fatti uscire dall’appartamento, poi hanno usato la termocamera per verificare che non vi fossero focolai ancora attivi.