Incendio alla Cavallerizza di Torino, il piromane in azione. Video

La polizia ha rintracciato nel centro storico genovese il 39enne di nazionalità marocchina, ma nato in Spagna, gravemente indiziato del delitto di strage compiuto a Torino lo scorso 21 ottobre, per aver appiccato un vasto incendio all'ala granai del complesso della Cavallerizza Reale a Torino in cui alloggiano numerose persone, inserito quale residenza sabauda nella lista del patrimonio dell'Umanità.