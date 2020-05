VIDEO | I fondali dell'area marina di Portofino, a casa degli studenti

Ha preso il via mercoledì 13 maggio 2020 il progetto IlMare@home, sostenuto da Regione Liguria in collaborazione con la cooperativa Ziguele per portare i fondali dell'Area Marina Protetta di Portofino nelle scuole liguri, grazie alla possibilità per gli studenti di collegarsi in videoconferenza.

Previsti 10 laboratori a distanza di semplice accesso e in grado di coinvolgere fino a 100 partecipanti alla volta. Si tratta di un'iniziativa fortemente interattiva, che, facendo leva sulla curiosità dei ragazzi, li spinge a interagire ponendo domande in diretta o scrivendo nell’apposita chat.