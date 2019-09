Iit: intervista doppia a Cingolani e Metta. Video

Iit (Istituto italiano di tecnologia) porta a confrontarsi il direttore scientifico uscente Roberto Cingolani e Giorgio Metta, neo direttore scientifico, in un'intervista doppia su cosa li aspetterà da oggi in poi, cosa servirà a Iit nei prossimi anni per continuare a crescere nel mondo della ricerca, cosa augurano l'uno all'altro e le visioni per il futuro. Ma soprattutto chi è il vero papà di iCub? Dal 1 settembre infatti, Giorgio Metta è ufficialmente il direttore scientifico di Iit con un mandato di 4 anni.

Nell'intervista emerge grande intesa e l'auspicio di collaborare in futuro.