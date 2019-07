Inaugurato in mattinata il Center for Human Technologies, 8mila metri quadrati sulla collina degli Erzelli in cui lavoreranno 270 ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia: al centro delle attività, diagnostica, tecniche genetiche per la previsione di malattie, modelli numerici per nuovi farmaci e sistemi di interazione uomo-macchina di ultima generazione.