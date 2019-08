Ad oggi sono state distribuite circa 2000 borracce in alluminio il cui utilizzo a portato a un risparmio di 15.000 bottigliette in plastica nel primo semestre del 2019, e poi implemento della raccolta differenziata e azioni virtuose per la sostenibilità ambientale. Tutto questo è "Going Green", campagna di sensibilizzazione dell'IIT rivolta ai dipendenti e ai ricercatori.