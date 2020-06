VIDEO | Nuovo ponte, iniziata la gettata per la realizzazione della soletta

Dopo aver completato in tempi record la struttura portante del nuovo Ponte di Genova, definendo il nuovo skyline della città di Genova, Webuild (Salini Impregilo) prosegue i lavori senza sosta insieme a Fincantieri, avendo avviato stanotte una nuova fase delle operazioni fondamentale per il completamento del ponte: la gettata di calcestruzzo per la realizzazione della soletta che farà da base alla pavimentazione stradale vera e propria dell’opera e “vestirà” definitivamente il Ponte.