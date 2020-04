VIDEO | Coronavirus, le immagini di Boccadasse deserta

Sono immagini che fanno impressione, quelle girate da GenovaToday nella mattinata di venerdì 10 aprile: Boccadasse, il borghetto marinaro in pieno centro, solitamente affollata da turisti e cittadini che soprattutto nelle belle giornate di primavera vogliono godersi il sole e la spiaggia, è completamente deserta.

L'acqua è cristallina e, gli anni scorsi, non mancava chi già in questo periodo si tuffava per il primo bagno.

E invece quest'anno a causa dell'emergenza coronavirus Boccadasse ci restituisce immagini malinconiche di una Genova vuota. Il lato positivo è che sembra che molti cittadini abbiano capito che bisogna restare a casa. Insomma, anche se siamo ormai in pieno aprile e prossimi al weekend di Pasqua, sembra che ci siano le condizioni per non ripetere scene ormai tristemente famose come il maxi assembramento proprio a Boccadasse a inizio emergenza.