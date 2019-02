«Piatek è un bluff. Non segna nemmeno con le mani», la profezia del comico genovese. Video

«Io veramente mi sfrego le mani perché al Milan gli abbiamo fatto un bel tiro mancino. Gli abbiamo venduto questo Piatek a 40 milioni, se segna tre gol in tutto il resto del campionato è un miracolo. Questo Piatek è il più grande bluff della storia del calcio. Un grandissimo Preziosi. Il nostro presidente ha fatto un numero da circo fregando il Milan. Non segna nemmeno con le mani questo giocatore».

Parole e musica di Daniele Ronchetti, alias Gabri Gabra, comico genovese tifoso del Genoa con un passato a Colorado e presenza fissa, tra il serio e il faceto, della trasmissione di Sportitalia Blab Live, in onda ogni giorno alle 14. Il video caricato sulla pagina Facebook del programma (La Quota Vincente) dopo i primi gol con la maglia rossonera del polacco ha fatto il giro del web ed è stato ripreso anche da testate nazionali come Repubblica, Corriere della Sera e La Stampa ed è andato in onda anche sulla Rai a Quelli Che Il Calcio. Con le mani, probabilmente, non segna, ma con i piedi ne ha già fatti sei in cinque partite con la maglia del Milan. In totale, in questa stagione, tra campionato e Coppa Italia siamo a 25 in 26 gare considerando anche quelli con la maglia del Genoa.