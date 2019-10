VIDEO | Frane in Valpolcevera, crolla la strada a Santa Marta

Il maltempo continua a imperversare sul genovese, e ora è allarme frane: in Valpolcevera, a Santa Marta, frazione di Ceranesi, oggi (giovedì 24 ottobre 2019) è crollata parte della strada lungo la provinciale 4, poco distante dal cantiere del Terzo Valico.

Un piccolo smottamento era già in atto da mesi, e infatti la strada per fortuna era chiusa da un po', ma in mattinata, con l'ulteriore pioggia caduta, è crollato definitivamente nel greto del torrente Verde un grosso pezzo d'asfalto, rompendo anche un tubo dell'acqua.

In serata, Iren ha reso noto che si è reso necessario interrompere la fornitura in Via B. Parodi nel tratto dal confine comunale al ponte Ferriere proprio per il guasto causato dalla frana.

Il ripristino della regolarità del servizio è previsto per il pomeriggio di venerdì 25 ottobre. Per consentire l’approvvigionamento idrico alle utenze coinvolte dal guasto saranno disponibili due autobotti, presso il Municipio e accanto al ponte Ferriere.