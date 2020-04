VIDEO | Sampdoria: Flachi (birth)day, la bandiera blucerchiata compie 45 anni

L'8 aprile in casa Samp fa rima con Francesco Flachi. Una delle bandiere indiscusse dei blucerchiati compie oggi 45 anni. La Sampdoria lo celebra sui propri social con un video che racconta la storia ed esalta le gesta dell'attaccante toscano.

"Dopo Roberto Mancini e Gianluca Vialli, c'è Francesco Flachi" esordisce così il video blucerchiato.

"Con 111 reti in 281 partite l'attaccante fiorentino è il terzo marcatore della storia blucerchiata"

"Prelevato dai viola a parametro zero, arriva alla Sampdoria, in Serie B, nell'estate 1999. Dopo una prima stagione complicata, il numero 10 conquista tutti e diventa l'idolo della Sud"

"Nel 2002/2003 mette il sigillo sulla promozione con una doppietta al Cagliari. Partito tra le riserve, l'anno successivo scalza la concorrenza e si consacra anche in Serie A. In coppia con Bazzani, Flachi-gol firma 11 reti, 4 delle quali in rovesciata, un vero e proprio marchio di fabbrica. Prodezze che fanno il giro del mondo e lo conducono, seppur senza esordire, in Nazionale".

"Nella stagione 2004/2005 contribuisce con 14 centri al ritorno doriano in Europa. Il 30 aprile 2006 raggiunge quota 100 gol in blucerchiato, bottino rimpinguato l'anno successivo, l'ultimo a Genova".

"Lo scorso gennaio, dopo una lunga squalifica, torna a calcare il prato di Marassi nel pre-gara di Samp-Brescia. L'intero stadio gli riserva un'ovazione da brividi, il giusto tributo per un'autentica leggenda blucerchiata".