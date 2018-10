Ferrero show «Nato ottimino mica settimino»

Il presidente della Sampdoria vede il bicchiere pieno dopo il pareggio 0 a 0 contro il Sassuolo. «Un punto per uno non fa male a nessuno», ha detto ieri sera, lunedì 21, in zona mista. E sulla squadra: «Siamo sani, siamo belli e dobbiamo far divertire la gente e dare emozioni. Io sono un ottimista non sono mica nato settimino, sono nato ottimista-ottimino»