VIDEO | Fase 2 e trasporto pubblico: sui bus meno passeggeri, guanti e mascherine

Lunedì mattina alle fermate erano, prevedibilmente, presenti più viaggiatori in attesa. La stragrande maggioranza indossava la mascherina - resa obbligatoria anche con ordinanze regionali e comunali - in molti casi anche i guanti.

Sul 18, una delle linee più utilizzate in città, poche le persone a bordo, tutte rigorosamente a distanza di sicurezza e seduti sui sedili indicati. Amt si è infatti adattata alle norme di sicurezza e distanziamento sociale alternando le sedute per mantenere spazi più ampi.

Il servizio pubblico in questa fase funziona a misura ridotta, con un aumento della frequenza dei mezzi e la disposizione di far salire meno passeggeri dalle porte posteriori. I genovesi sembrano avere recepito le regole, ma sui mezzi utilizzati dalla redazione non erano presenti controllori per verificare il rispetto delle norme.