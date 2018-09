Lo sfogo di Fabio Alisei: «Genova sta morendo e le stanno dando il colpo di grazia». Video

Uno sfogo esasperato, che finisce con l'invito agli artisti genovesi a prendere posizione e a farsi sentire per cercare di sbloccare la situazione di Genova dopo il crollo del ponte Morandi: così il dj Fabio Alisei, speaker per la seguitissima trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105, ha parlato della "sua" Superba ai microfoni.

È successo in occasione dell'incidente stradale in via Borzoli, giorni fa, quando un tir si è incastrato bloccando l'unico collegamento rimasto tra la Valpolcevera e il ponente.

«Non voglio farne una questione politica - ha detto Alisei - però è passato più di un mese, non c'è ancora un commissario, non si sa ancora chi ricostruisce il ponte, non avete ancora riaperto Certosa e i negozi stanno chiudendo perché la gente deve prendere l'autostrada per fare 50 metri».

Lo sfogo molto acceso si conclude con un appello. «Volevo dire a Luca Bizzarri, Ornano, Crozza, Ricci, a tutti gli artisti di Genova: prendete una posizione, voi che avete i riflettori, che andate in televisione, che siete sui giornali, che siete seguiti da milioni di persone, prendete una posizione, è la vostra città».