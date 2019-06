Esplosione ponte, l'appello di Bucci a Certosa: «Collaborate, per i vostri concittadini» | Video

Contestato a più riprese nel corso dell'assemblea pubblica organizzata nel chiostro di San Bartolomeo della Certosa, il sindaco-commissario ha ribadito che la data resta quella di venerdì 28 giugno e che non si può «aspettare un giorno di più, perché ne va di tutta la città». E alle proteste di alcuni residenti, ha replicato chiedendo comprensione e collaborazione per la manovra di evacuazione, che prevede che oltre 3100 persone restino fuori casa per una intera giornata.