VIDEO | Una tonnellata di farina per il Gaslini, l'impresa di Alan il dinosauro genovese

Ritorna il dinosauro Alan con le sue missioni solidali, ormai diventate famose in tempo di covid.

Il t-rex genovese, che nasconde sotto il costume il volto del giovani Ivan Falvo, questa volta ha consegnato al Gaslini, alla "Casa dei Capitani Coraggiosi" Abeo 200kg di zucchero e scaricato 800kg di farina; quest'ultima inviata da Paolo Bigazzi del "Mulino Bigazzi", con il supporto del Colonnello Giovanni Fabi dei carabinieri), grazie a una raccolta fondi avviata da Francesca Pollara.

Casa Abeo è un’associazione di volontariato, nata dall’esigenza di aiutare le famiglie che arrivano al Gaslini da fuori Genova e offre accoglienza, ospitalità e sostegno ai bambini che stanno lottando contro tumori e leucemie.

Al trasporto della farina ci ha pensato il corriere espresso Bartolini BRT – filiale di Foligno, che ha risposto alla richiesta del Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Foligno – Fabrizio Casini, che ha favorito l’iniziativa benefica.

Il carico di farina però, è pesato tutto sulle spalle di Ivan, atleta di downhill già attivo in diverse iniziative di moto e bici-terapia. Non resta che augurarsi che Alan, il dinosauro più generoso che sia mai esistito non si estingua mai!