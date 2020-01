VIDEO | De Ferrari, tornano in funzione tutte le siepi d'acqua

Con la fine dell’intervento di ripristino della terza vasca, si sono conclusi i lavori di “restyling” di piazza De Ferrari, che adesso può contare su tutti i suoi getti d’acqua.

L'intervento, gestito da Aster, si era reso necessario per correggere alcuni errori tecnici di progettazione precedenti e per rendere quindi totalmente funzionante la fontana simbolo della città.

Gli operai, che in piazza De Ferrari hanno allestito un cantiere rimasto per diversi mesi, hanno portato a termine tutte le opere necessarie e da venerdì la piazza è tornata a essere decorata dai getti e dai giochi d'acqua: tante le persone, residenti e turisti, che ne hanno approfittato per scattarsi un selfie o una foto di gruppo davanti alle siepi.