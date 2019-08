Presentato il progetto di riqualificazione della zona su cui si affaccia il Museo del Mare, che dovrebbe terminare ad aprile 2020: tra le novità previste, un laboratorio per la lavorazione e la vendita del pesce, riposizionamento dei giochi per i bambini e degli attracchi per i rimorchiatori, imbarcazioni storiche ormeggiate davanti al museo e spostamento della chiatta di "Dialogo nel buio".