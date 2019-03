Danza in Fascia, mamme e bebé ballano a Tursi | Video

In occasione della Festa della donna, le mamme di Danza in Fascia®, sono state ospitate a Palazzo Tursi, inviate dall'assessore alla Pari Opportunità Arianna Viscogliosi, per esibirsi con i propri bimbi. Il momento di danza fra mamme e figli, è stato coreografato dall'ideatrice Francesca la Vecchia e coadiuvata dall'insegnante Ilaria Fontanelli