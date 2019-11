Crollo viadotto A6, automobilisti sul ciglio della voragine. Video

Le ricerche dei vigili del fuoco hanno dato esito negativo e il presidente della Regione Giovanni Toti ha annunciato che non ci sono vittime per il crollo del viadotto sull'autostrada A6 nei pressi di Savona. Queste immagini, girate da una delle persone che si sono trovate sul posto poco dopo il cedimento, aiutano a capire quanto si sia trattato di una tragedia sfiorata.

Fra i veicoli fermi a pochi metri dalla voragine c'è anche un pullman, diretto a Cairo Montenotte in sostituzione del treno, fermo a causa del maltempo. Come ha spiegato il governatore Toti, «pare chiaro che sia stato un costone franoso a travolgere una trentina di metri di campata del viadotto, trascinando via prima i pilastri, poi la soletta».