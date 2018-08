Crollo Ponte Morandi, Bucci: «Genova non è in ginocchio, sta reagendo». Video

«Genova non è in ginocchio, ha un percorso di crescita e questo continuerà ad andare avanti. Le disgrazie attendono, bisogna superarle, ma non vuol dire che dobbiamo piangere continuamente rinunciando ai progetti che abbiamo. Genova sta reagendo»: queste le prime parole del Sindaco di Genova Marco Bucci in conferenza stampa a proposito del crollo del Ponte Morandi.

Insieme a lui, anche il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: «Abbiamo 20 vittime accertate, ma saranno purtroppo sensibilmente di più. Undici feriti al momento, altri speriamo vengano estratti vivi dalle lamiere». Successivamente, il numero delle vittime è salito a 35.