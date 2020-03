VIDEO | Coronavirus, la Croce Bianca genovese porta la spesa a domicilio

La Croce Bianca genovese non si limita al soccorso persona. In questo periodo di emergenza coronavirus, i militi portano anche la spesa a casa agli over 60. Un servizio attivo da lunedì 16 marzo per i residenti dei quartieri Foce, Albaro, Carignano e Centro.

Per prenotare bisogna telefonare allo 010 3629456 dalle 8 alle 10.30 dal lunedì al sabato. Alcuni incaricati passeranno a ritirare l'importo, poi si recheranno a fare la spesa, quindi la porteranno a casa dalle 11.30 in poi.