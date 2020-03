VIDEO | Sestri Ponente, vigili col megafono: «Niente assembramenti»

Sono stati numerosi nel corso della giornata gli interventi della Polizia Locale, da ponente a levante, con pattuglie che al megafono ricordano alle persone di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e di non uscire di casa, a meno che non sia un caso di necessità.

In via Sestri, in particolare, la pattuglia del distretto VI della polizia Locale è intervenuta su richiesta del Municipio Medio Ponente per disperdere gli assembramenti di persone che passeggiavano lungo una delle vie solitamente più affollate del quartiere: «Siamo intervenuti di nostra spontanea volontà, le stiamo provando tutte - spiega l’assessore al Territorio del Municipio Medio Ponente, Massimo Romeo - Stamattina abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni soprattutto per la presenza del mercato rionale in via dei Costo».

Stessa cosa è accaduta anche in via Sestri, dove è appunto intervenuta la polizia Locale: «Come Municipio abbiamo deciso di tenere chiusi gli uffici sino al 3 aprile - prosegue Romeo - e abbiamo già attivato lo smart working per i nostri dipendenti. L’invito ai miei concittadini è sempre lo stesso: restate a casa».