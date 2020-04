VIDEO | Il canto di gioia di Pierpaolo, guarito dal coronavirus: «We are the champions, grazie a tutti»

Pierpaolo Zito, 38enne genovese, volontario di una pubblica assistenza, è stato dimesso dal San Martino dopo 13 giorni. Lo ha confermato a GenovaToday con poche, esauste ed entusiaste righe giovedì sera, e lo ha comunicato a tutte le persone che avevano seguito i suoi aggiornamenti dal reparto sin dal giorno uno. Come? Con una diretta da casa in cui intona “We are the champions”, dei Queen, un canto liberatorio.

