VIDEO | I Vigili del Fuoco mostrano come togliere i guanti monouso

Sta diventando virale in queste ore il video dei Vigili del Fuoco (questo è tratto dalla pagina Facebook "Vigili del Fuoco Gaeta") che mostra come togliere i guanti monouso senza toccare le parti esterne.

Il filmato, che sta spopolando sui social, fa vedere che in 20 secondi è possibile togliere i guantini in maniera sicura e senza contaminare le parti del corpo che devono rimanere coperte.

Una delle domande più frequenti della popolazione in questi giorni infatti è come riuscire a togliersi in sicurezza e senza sporcarsi queste protezioni in lattice con cui in questo periodo si esce, si va a fare la spesa, si toccano maniglie, portoni, coperchi di cassonetti e pulsanti dell'ascensore. Chi lavora tutti i giorni con i DPI sa come fare: nel caso del video dei Vigili del Fuoco, la tecnica consiste nell'arrotolarsi i lembi esterni intorno alle dita, sfilandosi così contemporaneamente entrambi i guanti rivoltandoli, in modo da poterli prendere in mano in tutta sicurezza.