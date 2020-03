VIDEO | #iorestoacasa, la risposta di Quinto e Nervi

Sembra che finalmente la città risponda nell'unico modo sensato alle ultime regole, dettate dal governo, in cui si prescrive di stare a casa per limitare il diffondersi del coronavirus, salvo i casi che ormai tutti conosciamo.

Nel primo pomeriggio di sabato 14 marzo 2020 siamo andati nel levante genovese per vedere come si presentavano i due quartieri di Nervi e Quinto. Poche le persone in giro e tutte attente a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo l'uno dall'altro.

È un peccato non poter godere dal vivo di queste bellezze paesaggistiche, ma questa è l'ora dei sacrifici per fare sì che si torni presto alla normalità. Come recita il cartello affisso a una finestra, che si vede alla fine del video, andrà tutto bene.

