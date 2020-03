VIDEO | Flash mob musicale al Carmine: da De André ai White Stripes alla finestra

La musica per uscire dall'isolamento e riprendere a socializzare, anche a distanza.

Il quartiere genovese del Carmine ha aderito al flash mob organizzato per oggi in tutta Italia, che consisteva nel suonare o cantare alla finestra, per far sentire la propria voce, farsi un po' di coraggio e interrompere quel silenzio che, in questi giorni, fa così tanto rumore.

Il coronavirus non si sconfigge con la musica, ma ritrovarsi sul balcone per cantare, suonare con i propri strumenti, o semplicemente per alzare il volume dello stereo, può fare tanto contro la solitudine di chi in questi giorni si ritrova confinato in casa.

E così i genovesi hanno animato il Carmine per qualche minuto in allegria, passando dalle canzoni di Fabrizio De Andrè (naturalmente) ai White Stripes, dai Maneskin a Rino Gaetano, per far tornare il sorriso sui volti e la consapevolezza di non essere da soli, almeno per un po'.