VIDEO | Coronavirus, dal San Martino un tutorial sui comportamenti da tenere

Il personale dell'Unità Operativa di Igiene dell'ospedale San Martino, diretta dal professore Icardi, ha realizzato un video per spiegare cosa fare e cosa non fare per combattere il coronavirus. S'inizia con un'indicazione, che è stata fra le prime date alla popolazione, ovvero quella di non salutarsi con una stretta di mano.

Ma poi ci sono anche tutta una serie di situazioni, che si presentano nella vita quotidiana di ciascuno, in cui è meglio agire in un modo piuttosto che un altro.

La formula del video sembra la più indicata per memorizzare questi comportamenti e farli propri.