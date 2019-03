Inversione in autostrada e prosegue contromano. Video

Gli agenti della Polizia Stradale di Sampierdarena hanno impiegato alcuni giorni per identificare un operaio edile di origine albanese di 50 anni, resosi responsabile di una pericolosissima manovra lungo le tortuose autostrade del nodo genovese.

Sono circa le 16 di pomeriggio quando il conducente prende l'autostrada A7 al casello di Bolzaneto. Con la sua Opel vuole tornare verso casa, è residente a Recco, ma sbaglia strada e, invece che imboccare l'A12, continua verso il casello di Genova Ovest. Resosi conto dell'errore, più tardi si giustificherà anche citando una fantomatica spia improvvisamente accesasi sul cruscotto, accosta in piazzola e inverte la marcia, ponendosi contromano rispetto allo scarso traffico che fortunatamente trova in quel frangente.

Appena entra nella galleria Rivarolo, evitata provvidenzialmente una vettura, l'uomo incontra e non si scontra con un furgone della manutenzione autostradale. Fortunatamente quel mezzo è attrezzato con grossi pannelli luminosi e mentre l'addetto alla viabilità consiglia allo sventurato autista di riprendere la giusta direzione, il traffico alla spalle è avvisato della imprevista turbativa.

Il conducente, tornato sulla retta via, guadagna il casello di Genova Ovest per poi dirigersi finalmente verso casa. Nelle mani della Polizia Stradale, subito avvisata, rimangono targa, testimonianze e tracce dell'entrata in autostrada: il cerchio si stringe due giorni dopo quando il cinquantenne ammette candidamente l'errore agli agenti, che bussano alla sua porta. Il veicolo è statp sottoposto a fermo amministrativo mentre la patente dell'imprudente automobilista sarà revocata.