VIDEO | I giovani del Conservatorio suonano per le vittime del coronavirus

L'Orchestra Giovanile Regionale Paganini del Conservatorio di Genova, che opera sotto la guida del Maestro Vittorio Marchese, ha prodotto un video in remoto dedicato alle vittime del comparto sanitario, cadute per il coronavirus. Il filmato ha il merito di essere, non solo il primo del genere in Liguria, ma anche tra i Conservatori italiani, che veda una compagine così numerosa impegnata in un brano classico.

È stato un lavoro di notevoli dimensioni, che ha visto coinvolti una ventina di ragazzi tra i 17 e 25 anni, su tutto il territorio regionale. Sono occorse complessivamente quasi 70 ore tra registrazione ed editing con l’intervento di tecnici che risolvessero i problemi dovuti alla distanza tra i musicisti.

«Molti dei nostri familiari sono impegnati in ambito sanitario: medici, infermieri e volontari. Intendiamo dedicare il video che abbiamo registrato in questi giorni di emergenza a tutti coloro che sono caduti curando il prossimo», spiegano i giovani musicisti.