Ambulante minaccia di gettarsi dal Monumentale, il collega: «Non siamo criminali, vendiamo panini» | Video

Sarebbe la mancanza di regole, secondo il collega di Mamone - l'uomo che tra stanotte e stamattina ha minacciato di gettarsi dal ponte Monumentale - ad aver spinto l'ambulante a tentare il suicidio, dopo l'ennesimo sequestro del suo furgoncino. Leggi l'articolo.

«Nel corso degli anni possiamo anche aver sbagliato - racconta il collega alle telecamere - ma non ci sono regole: datecele, e noi cercheremo di rispettarle. Troviamo una soluzione, i "paninari" ci sono in tutte le città. Chiediamo una regolamentazione che manca da una vita, non siamo presi in considerazione. Dobbiamo arrivare a questi punti per farci ascoltare? Siamo criminali perché vendiamo quattro panini?».

Il sindaco Bucci ha replicato: «Sono convinto che una soluzione si possa trovare, hanno chiesto di poter lavorare ad esempio da quando chiudono i bar a quando riaprono. Mi sembra una cosa abbastanza ragionevole, vedremo nei dettagli cosa si potrà fare».