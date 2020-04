VIDEO | Brignole, la famigliola di cinghiali in stazione tra tenerezza e ironia: «Portano i piccoli al treno»

Una famigliola di cinghiali composta da due esemplari adulti e da una mezza dozzina di piccoli di diverse età immortalata davanti alla stazione di Brignole, in orario serale.

Il video sta rimbalzando su chat e social network, dove ha scatenato l'ironia: nel vederli fermi nel piazzale deserto antistante la stazione, e poi affrettarsi in gruppo verso la strada (probabillmente spaventati dalle persone) dopo quella che sembra una breve consultazione, in molti hanno scherzato sul fatto che avessero perso il treno o che fossero in ritardo per salire in carrozza, che stessero accompagnando i "figlioletti" a scuola, o ancora che stessero scappando dalla polizia in cerca di assembramenti.

«Un po' di allegria in questo momento difficile», è soltanto uno dei commenti inteneriti arrivati su Facebook, dove il video è stato condiviso decine di volte.