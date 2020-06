VIDEO | Quezzi, cinghiali "vandali" spingono un cassonetto dei rifiuti giù per la strada

Chi è che "trasloca" in via degli Oleandri, a Quezzi?

Sembra quasi impossibile, ma a spingere il cassonetto dei rifiuti per la strada è stata una squadra di cinghiali affamati (e "inc*****i" per citare la famosa canzone degli Ex Otago), probabilmente nella speranza di rovesciarlo e frugare all'interno.

Qualche musata al bidone, e la pendenza della strada ha fatto il resto: il video (postato da Maria Teresa Castelli sul gruppo Facebook "Sei di Quezzi se") è diventato virale e ha strappato qualche sorriso, ma anche parecchia preoccupazione tra gli abitanti della zona.

Oltre al fatto che il cassonetto - che poi ha terminato la sua corsa incastrandosi - poteva scontrare e fare male a pedoni, motociclisti e automobilisti in viaggio, nel tragitto ha urtato diverse auto parcheggiate, per la "gioia" dei residenti del quartiere.