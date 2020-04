VIDEO | Cinghiale in via Berghini, un passante: «Ce l'hai l'autocertificazione?»

«Se trovate qualcuno in giro chiedetegli che cosa ci fa fuori», ha detto ai cittadini nei giorni scorsi il sindaco Bucci. L'autore del video non ha perso tempo peccato però che sulla sua strada, in via Berghini, abbia incontrato un cinghiale.

Nonostante la specie, si è fermato e gli ha domandato: «Ce l'hai l'autocertificazione? Lo sai che non si puà uscire». L'ungulato, dopo aver ascoltato tutte le raccomandazioni, è tornato nei suoi passi nel quartiere di San Fruttuoso.